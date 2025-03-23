تكنولوجيا: تأكيد التصنيف المقاوم للماء والغبار لهاتف Infinix Note 50X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Infinix لإطلاق هاتف Note 50X في الهند يوم 27 مارس، بعدما كشفت عن تفاصيله تدريجيًا عبر إعلانات تشويقية استمرت لأكثر من أسبوعين. اليوم، أصدرت الشركة إعلانًا نهائيًا يؤكد تصنيف الحماية الخاص بالجهاز.

أكدت Infinix أن Note 50X يحمل تصنيف IP64، مما يوفر له حماية من تطاير المياه. في وقت سابق، كشفت الشركة أيضًا عن حصول الهاتف على شهادة MIL-STD-810H لمتانته.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الجهاز بمعالج Dimensity 7300 Ultimate، مع دعم للألعاب بمعدل 90 إطارًا في الثانية، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل.

سيتضمن الهاتف ماسحًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجانب، مع بطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط (مع الشاحن المرفق)، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقوة 10 واط، ودعم تقنية الشحن التجريبي.

من حيث التسعير، سيتوفر Infinix Note 50X بسعر أقل من 12,000 روبية هندية (حوالي 140 دولارًا أو 130 يورو). سيتوفر بثلاثة ألوان: الرمادي، والأرجواني، والأخضر، بينما سيأتي الطراز الأخضر مع ظهر مصنوع من الجلد النباتي.

المصدر