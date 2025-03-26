شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يسعى لتطوير محفظة "وورلد والت" بميزات الكريبتو والبطاقات النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، يجري محادثات مع شركة Visa لتعزيز قدرات محفظة World Wallet، من خلال دمج وظائف متعددة تشمل العملات المشفرة، والبطاقات، والعملات التقليدية، حيث تهدف هذه الشراكة المحتملة إلى إنشاء نظام مالي متكامل يسمح بإجراء معاملات مالية سلسة عبر مختلف الأصول المالية.

وحسب تقرير صادر عن CoinDesk، يسعى ألتمان إلى تحويل “وورلد والت” إلى بنك مصغر مستقل قادر على دعم التحويلات المالية عبر العملات الورقية والعملات الرقمية، بالإضافة إلى عمليات الدفع عبر البطاقات، وأفاد مصدر مطلع بأن الخطة تهدف إلى إنشاء نظام محفظة متكامل يسمح بالتداول بين الأصول المختلفة، من صرف العملات الأجنبية (FX) إلى العملات المشفرة، فضلاً عن إمكانيات التحميل إلى المحفظة، الإرسال، والإنفاق عبر البطاقة.

التحديات القانونية لمشروع World

تم إطلاق محفظة “وورلد والت” إلى جانب مشروع Worldcoin في يوليو 2023، وهو مشروع Web3 يهدف إلى تقديم “إثبات الهوية البشرية” في ظل تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات عبر الإنترنت، وفي أكتوبر 2024، أعيدت تسمية مشروع “Worldcoin” إلى “World”، لكنه لا يزال يواجه انتقادات قانونية في العديد من الدول، بما في ذلك البرازيل، كولومبيا، إسبانيا، وألمانيا، بسبب مخاوف تتعلق بجمع بيانات بيومترية عبر مسح قزحية العين.

تطوير خدمات الدفع بالعملات المشفرة

لم تصدر أي تصريحات رسمية من ألتمان أو فيزا حتى الآن بشأن هذه الشراكة المحتملة. كما لم تعلق Tools for Humanity، الشركة المشرفة على مشروع “World”، على هذه التقارير.

لكن من المعروف أن فيزا تستكشف بشكل متزايد الخدمات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث دخلت في شراكات مع شركات Web3 مثل Transak وWirex لتوسيع استخدام بطاقات الكريبتو بين التجار العالميين، وكما اختبرت في 2022 إمكانية دفع الفواتير للخدمات مثل الاتصالات والكهرباء عبر المحافظ الرقمية ذاتية الحفظ.

هل يصبح "وورلد والت" بنك المستقبل؟

إلى جانب التعاون المحتمل مع فيزا، أشار التقرير إلى أن مشروع “World” يجري محادثات مع شركات بطاقات الكريبتو مثل “Rain”، التي توفر بطاقات Visa مشفرة على شبكات مثل Avalanche وOptimism، هذه الخطوة قد تعزز انتشار المحفظة وتجعلها أكثر جاذبية لمستخدمي العملات الرقمية.

إذا تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح، فقد تصبح “وورلد والت” بمثابة نظام مالي رقمي متكامل، يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين، ليتيح للمستخدمين حرية إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان عبر منصات متعددة.