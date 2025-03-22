الشرطة الكورية تداهم شركة Bithumb لتداول العملات الرقمية بسبب مزاعم إساءة استخدام الأموال!

داهمت النيابة العامة في كوريا الجنوبية مقر شركة “Bithumb” -المختصة في تداول العملات الرقمية- المتواجد في العاصمة سيول.

المداهمة تمت ضمن تحقيق حول مزاعم إساءة استخدام أموال الشركة لشراء شقة لرئيسها التنفيذي السابق، “كيم داي سيك”.

يُشتبه في أن 3 مليارات وون (2.2 مليون دولار) دُفعت لـ “كيم”، مع استخدام جزء منها كعربون للشقة.

ورغم تسديد المبلغ لاحقا، تواصل السلطات تحقيقها.

جدير بالذكر أن منصة “Bithumb” تواجه تدقيق قانوني متكرر، حيث خضعت سابقا لمداهمات تتعلق بالتلاعب في السوق واختلاس 49 مليون دولار، ما أدى إلى إدانات وسجن مسؤولين سابقين.

وعليه الأفضل الابتعاد عن التعامل والتداول في هذه المنصة وخاصة أن هناك العديد من الخيارات الموثوقة.

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