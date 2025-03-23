شكرا لقرائتكم خبر عن سموتريتش: بدأنا خطوات لفرض سيادتنا على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد مصادقة الكابينت على الاعتراف بـ13 مستوطنة بالضفة الغربية، "هذه خطوة هامة في طريق الضم والسيادة على الضفة الغربية رسميًا ومستمرون في مساعي تحقيق أمانينا فى شرعنة وتطبيع المستوطنات بالضفة الغربية"

واضاف، بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان.