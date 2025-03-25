شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: إزالة عبارة "أول امرأة وشخص داكن" من مواقع مهمة القمر لا يعنى تغيير الطاقم والان مع تفاصيل الخبر

لم تعد مواقع ناسا الإلكترونية تنص على أن مهمة أرتميس 3 القمرية تهدف إلى إنزال أول شخص من أصل أفريقي وأول امرأة على سطح القمر، وهو هدف راسخ لبرنامج أرتميس دأبت الوكالة على مناقشته عند مناقشة الخطط القمرية.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، ظهر هذا التغيير في نهاية هذا الأسبوع مع استمرار ناسا في إلغاء البرامج المخصصة للتنوع والمساواة والشمول وإمكانية الوصول (DEIA)، بالإضافة إلى تطهير مواقعها الإلكترونية من أي لغة تتعلق بهذه الجهود.

في حين أنه من غير الواضح كيف سيؤثر حذف هذه الصياغة على توزيع رواد الفضاء في مهمات ناسا القمرية المخطط لها، صرح متحدث باسم ناسا بأنه "من المهم الإشارة إلى أن تغيير الصياغة لا يشير إلى تغيير في توزيع الطاقم".

وأضاف متحدث ناسا"وفقًا لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس ترامب، تُحدث ناسا صياغتها لتعكس بشكل أفضل المهمة الأساسية لحملة أرتميس: إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر، ولا تزال ناسا ملتزمة بالتوافق مع توجيهات البيت الأبيض وضمان نجاح المهمة".

تأتي هذه القرارات في إطار سعي إدارة ترامب لإنهاء البرامج وإغلاق المكاتب المرتبطة بجهود DEIA للقضاء على ما تعتبره "هدرًا عامًا هائلًا وتمييزًا مخجلًا"، وفقًا للبيت الأبيض.

ومع ذلك، يبدو أن الخطوة الأخيرة للوكالة قد أثرت على مواقع برنامج أرتميس الإلكترونية، فقد حُذفت جميع الإشارات إلى إنزال أول شخص من أصل أفريقي وأول امرأة على سطح القمر من الخطط المنشورة على الإنترنت.

وكان موقع برنامج أرتميس الإلكتروني التابع للوكالة قد ذكر سابقًا أن ناسا "ستهبط أول امرأة، وأول شخص من ذوي البشرة الملونة، وأول رائد فضاء دولي شريك على سطح القمر"، وفقًا لنسخة مؤرشفة من الموقع متاحة على الإنترنت.

يذكر الإصدار الحالي للموقع أنه "من خلال حملة أرتميس التابعة لوكالة ناسا، نستكشف القمر من أجل الاكتشاف العلمي والتقدم التكنولوجي، وتعلم كيفية العيش والعمل في عالم آخر بينما نستعد للمهام البشرية إلى المريخ".