شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب رد زيزو على العرض الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك رد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، على العرض الذى تم إرساله إلى اللاعب خلال الأيام الماضية، لحسم موقفه من التجديد للفريق، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم.

ومنح الزمالك زيزو مهلة عدة أيام للرد على العرض المقدم إليه عن طريق البريد الإلكترونى، بالمقابل المالى الجديد، والذى وصفه مصدر بالزمالك أنه عرض ضخم، وأن هذا هو العرض الأخير لزيزو، وحال رفضه أوعدم رده يكون بذلك اختار تحديد مصيره.

وخطفت مفاوضات النادى الأهلى مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء حول اتفاق الأهلي مع اللاعب الدولى للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

ولم يتوصل زيزو إلى اتفاق مع الزمالك لتجديد عقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، الأمر الذى دفع إدارة الأهلى للتفاوض مع اللاعب تمهيداً لضمّه فى ميركاتو الصيف المقبل، لاسيما أنه أحد أبرز لاعبي الدوري المصري خلال السنوات الماضية.