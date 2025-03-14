شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأولى فى الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من الدوري الثاني لبطولة الدوري المصري، ما زال يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 43 نقطة عقب إقامة اليوم الخميس 13 – 3 – 2025 مباراة ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية، حيث استضاف فريق الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش.



جدول الدوري

الإسماعيلى يهزم طلائع الجيش 1-0 فى الظهور الأول لـ تامر مصطفى

حقق الإسماعيلى فوزا صعباً على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء، اليوم، الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.

ويحتل الإسماعيلى بعد الفوز على طلائع الجيش المركز السادس فى مجموعة مرحلة الهبوط بالدوري برصيد 17 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى برصيد 21 نقطة.

بيراميدز يتعادل مع المصري سلبيا ويعزز صدارته للدورى فى مرحلة التتويج

عزز فريق بيراميدز صدارته للدوري بتعادل سلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء على استاد السويس، في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هاتريك "شادى حسين" يقود زد للفوز على غزل المحلة بدورى نايل.. فيديو

حقق فريق زد الفوز على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

فاركو يهزم البنك الأهلى 2-1 ويقفز للمركز السادس فى مجموعة التتويج بالدوري

فاز فريق فاركو على نظيره البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى لمرحلة البطولة بالدوري.