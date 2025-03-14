شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقود عبد الله السعيد والونش وعمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب ثلاثى الزمالك عمر جابر، عبد الله السعيد، ومحمود حمدي الونش من تجديد عقودهم مع الأبيض، والتي تنتهى آخر الموسم، حيث تتبقى بعض الرتوش النهائية التي تفصل لجنة التخطيط بالنادى عن توقيع عقود جديدة مع الثلاثي.

ويرغب عبد الله السعيد فى تقاضى 25 مليون جنيه فى الموسم الواحد، كما تنوي لجنة التخطيط بنادى الزمالك فى تأمين اللاعب بعقد يمتد لموسمين، على أن يكون الموسم الثانى اختياريا للاعب والنادى، بحيث يتم تفعيله بموافقة الطرفين، خاصة فى ظل تقدم اللاعب فى العمر، ووجود إمكانية بعدم القدرة على العطاء فى الموسم الثانى.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على ترضية عبد الله السعيد نجم الفريق مالياً خاصة بعد تمسك اللاعب بتجديد عقده مع النادى الأبيض ورفض العرض الليبى الذى تلقاه فى الفترة الماضية ووصلت قيمته إلى مليون دولار.

ونفس الحال ينطبق على عمر جابر الذى رحب بتجديد عقده مع نادى الزمالك، حيث يرغب اللاعب في تقاضى 18 مليون جنيه في الموسم الواحد، وكذلك محمود الونش حيث بات الثنائي قاب قوسين أو أدنى من تجديد عقودهما.

وتتمثل العقبة الوحيدة أمام لجنة تخطيط نادى الزمالك في ملف تجديد العقود في اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" الذى لا يمانع تجديد عقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء ولكن هناك بعض الخلاف على الأمور المالية والأرقام التي يتقاضاها اللاعب،حيث من المقرر أن تتواصل اللجنة مع والد اللاعب ووكيله فى نفس الوقت لتقريب وجهات النظر.