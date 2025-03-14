شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر 15 مارس بسبب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، إعلان قائمة معسكره المقبل يوم 15 مارس الجاري، انتظارا لما تسفر عنه نتائج مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويدخل منتخب مصر، معسكره يوم 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويلتقى منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.