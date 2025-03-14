شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يعود لحراسة مرمى غزل المحلة أمام البنك الأهلى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة القبرصى بابا فاسيليو على إعادة الحارس عامر عامر للتشكيل الأساسى فى مواجهة البنك الأهلى القادمة بكأس مصر، بعدما غاب عن التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة أمس أمام زد فى بطولة الدورى الممتاز بسبب الإيقاف.

وتعرض فريق غزل المحلة للهزيمة أمام زد بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

ويستعد غزل المحلة لملاقة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات دور الثمانية يوم السبت المقبل على ستاد غزل المحلة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.