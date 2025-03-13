وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن خطتها لإنشاء خمسة مراكز للتأهيل و العلاج الطبيعي

كشف وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، عن خطط لإنشاء خمسة مراكز للتأهيل والعلاج الطبيعي و ذلك للحوجة المتزايدة لمصابي معركة الكرامة و لفقدان معظم مراكز التاهيل في ولاية الخرطوم.

ووفقا لافادة د ساتي حسن رئيس المجلس الاستشاري للعلاج الطبيعي أن توزيع هذه المراكز في هذه المرحلة سيكون في مدن دنقلا، وكسلا، وبورتسودان، إلى وود مدني، اضافة للمبادرة الأولى لتأهيل المركز المرجعي بمستشفي الخرطوم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الاستشاري للعلاج الطبيعي والتأهيل د ساتي حسن ساتي.

وأشار الوزير إلى أن تزايد أعداد المصابين يتطلب تطوير الخدمات الصحية وزيادة عدد مراكز التأهيل، مؤكداً بدء التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والجهات ذات الصلة والداعمين لتأهيل هذه المراكز بشكل عاجل.