شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب شباب اليد على ألمانيا وديا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

فار منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004 على نظيره الألماني بنتيجة 32-22 بالمركز الأوليمبى بالمعادي، في إطار خطة الاستعداد لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل ببولندا.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب اليد في ودية ثانية مع المانيا بعد غد السبت علي نفس الصالة بنفس التوقيت.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد لكلا الوديتين كلا من يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل و فيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم، ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم و عمر ايمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد.