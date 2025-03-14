شكرا لقرائتكم خبر عن موسى فراوى يغيب عن مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلى بسبب منتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب موسى فراوى لاعب فريق غزل المحلة عن مواجهة البنك الأهلى المقبلة عقب السفر إلى قطر والانضمام إلى منتخب فلسطين، لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأرسل الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم استدعاء لـ موسى فراوى لخوض مواجهات الأردن والعراق ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا.

وتعرض غزل المحلة للهزيمة أمام زد بثلاثية نظيفه ضمن مباريات الجولة الاولى من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات دور الثمانيه يوم السبت المقبل على استاد غزل المحلة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.