شكرا لقرائتكم خبر عن ستارز أوف إيجبت يضم هاني رمزي مستشارا فنيا وسفيرا للمشروع تحت رعاية وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مشروع "ستارز أوف إيجيبت" عن انضمام هاني رمزي إلى فريق العمل، حيث سيتولى منصب المستشار الفني وسفير المشروع، في خطوة تعكس التزام المبادرة بتكوين فريق من الخبراء المصريين والدوليين المتخصصين في انتقاء وتطوير وتسويق المواهب الكروية.

وسيعمل رمزي مع مجموعة من الخبراء الدوليين المسئولين عن برامج انتقاء وتطوير اللاعبين، إلى جانب قيادة فريق من الكفاءات المصرية المنضمة للمشروع، فضلاً عن دوره كسفير للمشروع على المستويين المحلي والدولي.

وجاء انضمام هاني رمزي لما يمتلكه من خبرات احترافية وتدريبية كبيرة، حيث قضى أكثر من 15 عامًا في الملاعب الأوروبية، لا سيما في الدوري الألماني، وشارك مع منتخب مصر في كأس العالم 1990. كما خاض تجارب تدريبية متميزة مع عدة فرق في مصر وأوروبا، إلى جانب عمله مع المنتخبات الوطنية بمراحل سنية مختلفة.

ويعد مشروع "ستارز أوف إيجيبت" أحد المبادرات القومية لاكتشاف ورعاية المواهب في كرة القدم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث يركز على اختيار اللاعبين الناشئين من الفئات العمرية 9 إلى 15 عامًا وتطويرهم وفق برنامج أوروبي متكامل تحت إشراف نخبة من الخبراء المصريين والأوروبيين. كما يتيح الفرصة للاعبين في الفئة العمرية 16 إلى 19 عامًا للاستفادة من برامج التسويق الخارجي بالتعاون مع الأندية المصرية.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص متكافئة للمواهب الكروية من خلال نظام احترافي يعتمد على معايير عالمية، حيث يتم تسويق اللاعبين محليًا ودوليًا عبر شبكة واسعة من العلاقات مع الأندية وشركات التسويق الرياضي، ليصبح المشروع المنصة المصرية الأبرز لإطلاق المواهب الكروية إلى العالمية.