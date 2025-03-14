شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13-3-2025، حيث شهدت الساحة الرياضية الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة أبرزها، منتخب الشباب يواجه قطر وكرواتيا والإمارات بالدوحة.

الإسماعيلى يهزم طلائع الجيش 1-0 فى الظهور الأول لـ تامر مصطفى

حقق الإسماعيلى فوزا صعباً على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء، اليوم، الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.

الأهلي يُخطر كولر بموقف أكرم توفيق من البقاء

أبلغ مسئولو النادي الأهلي، مارسيل كولر المدير الفني للفريق بموقف أكرم توفيق لاعب الفريق النهائي من البقاء في النادي من عدمه مع نهاية الموسم الجاري.

منتخب الشباب يواجه قطر وكرواتيا والإمارات بالدوحة

يتوجه المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنه بقيادة أسامة نبيه إلى قطر، الأحد المقبل ، للمشاركة فى بطولة ودية هناك تضم منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26من الشهر الجاري.

حصيلة الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب.. تراجع بيراميدز وتقدم الزمالك

شهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على لقب بطولة الدورى، العديد من الأحداث الساخنة والتي يأتي أبرزها انسحاب الأهلى من مباراة القمة اعتراضا على عدم إحضار حكام أجانب.

الزمالك يستفسر من زيزو عن حقيقة اتفاقه مع العين الإماراتي

استفسر مسئولو نادى الزمالك من أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الكروي الأول عن حقيقة اتفاقه مع العين الإماراتي للانتقال إلى صفوفه أخر الموسم،خاصة بعد الأنباء التى تم تداولها خلال اليومين الماضيين عن إنهاء اتفاقه مع مسئولى النادي الإماراتي.



قرابة 10 ملايين دولار.. فيفا يُخطر الأهلي بمكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية

تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بأن مكافآة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار



تعرف على موعد اعتماد نتيجة القمة 130 بين الأهلى والزمالك

تنتظر رابطة الأندية انتهاء منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى، لإعلان عقوبات الجولة بالكامل، ومن ثم اعتماد مباراة القمة 130 باعتبار فوز الزمالك على الأهلى فى لقاء القمة.

أحمد الكاس يختار 29 لاعبا لمعسكر مارس استعدادا لأمم أفريقيا.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب المصرى للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، قائمة اللاعبين التى وقع عليهم الاختيار للمعسكر المغلق المقرر انطلاقه اليوم الخميس، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب والمقرر إقامتها من نهاية شهر مارس المقبل حتى 19 أبريل.



عبد العاطي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري والبدري خارج الصورة

دخل مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد دائرة المدربين المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضة خلفا لطلعت يوسف المدير الفني السابق والذي تقدم باستقالته من تدريب زعيم الثغر بعد الخسارة المفاجئة من الجونة.



إنفانتينو يهنئ أبو ريدة بانتخابه عضوًا في مجلس فيفا للدورة الخامسة

تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بالتهنئة لهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة انتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" للدورة الخامسة كأقدم عضو في أعلى هيئة كروية في العالم .