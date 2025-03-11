إلغاء قمة الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي

ألغيت مباراة دربي كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك، التي كانت مقررة مساء الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي بعد امتناع الفريق الأحمر عن الحضور احتجاجا على إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي.

وحضر الزمالك لمواجهة الأهلي، الذي غاب عن ستاد القاهرة ليلغي الحكم محمود بسيوني القمة بعد 15 دقيقة من موعد انطلاقها، كما تنص لائحة رابطة الدوري المصري هذا الموسم.

المباراة كانت ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وشهدت قبل موعدها بيانا احتجاجيا من النادي الأهلي بشأن طاقم تحكيم المباراة.

بدأت الأزمة وفق وسائل إعلام مصرية مع إسناد اتحاد الكرة مهمة إدارة المباراة التحكيمية إلى الحكم محمود بسيوني، مع طاقم محلي بالكامل، وهو ما سبب غضبا عارما لدى النادي الأهلي الذي عقد اجتماعًا طارئا في وقت سابق من الثلاثاء، انتهى برفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك إذا لم يتم استقدام حكام أجانب، مع التهديد بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري.

وأعلن الزمالك، وصول حافلة الفريق الأول إلى ملعب القاهرة، ثم كشف عن التشكيل الذي يبدأ به لقاء الأهلي.

أما الأهلي فقد اتجهت حافلته إلى فرع النادي في مدينة نصر من أجل إجراء عمليات إحماء بدلا من الذهاب إلى استاد القاهرة.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا تمسك فيه بإقامة القمة أمام الأهلي في موعدها، بطاقم التحكيم ذاته.

وبحلول موعد المباراة في التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي ظهر الزمالك على أرضية ملعب القاهرة مع طاقم التحكيم فيما غاب الأهلي لينتظر الحكم بسيوني 15 دقيقة قبل أن يعلن إلغاء القمة.

ومن المنتظر أن يتم اعتبار الأهلي مهزوما (3-0) أمام الزمالك، بحسب اللائحة، مع خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري المصري هذا الموسم.

سكاي نيوز