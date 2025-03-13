شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بلسم الطبية» إلى 4.78 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بلسم الأفق الطبية (بلسم الطبية) في عام 2024 بنسبة 14.9% إلى 4.78 مليون ريال، مقابل 4.16 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب في ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي عن العام السابق إلى نمو الإيرادات الذي نتج عن زيادة أعداد المراجعين وكذلك التوسع في مجال بيع واستيراد المستلزمات الطبية.