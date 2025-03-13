شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بلسم الطبية» إلى 4.78 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بلسم الأفق الطبية (بلسم الطبية) في عام 2024 بنسبة 14.9% إلى 4.78 مليون ريال، مقابل 4.16 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي عن العام السابق إلى نمو الإيرادات الذي نتج عن زيادة أعداد المراجعين وكذلك التوسع في مجال بيع واستيراد المستلزمات الطبية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي عن العام السابق إلى نمو الإيرادات الذي نتج عن زيادة أعداد المراجعين وكذلك التوسع في مجال بيع واستيراد المستلزمات الطبية.