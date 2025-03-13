الاقتصاد

ارتفاع أرباح «بلسم الطبية» إلى 4.78 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «بلسم الطبية» إلى 4.78 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بلسم الأفق الطبية (بلسم الطبية) في عام 2024 بنسبة 14.9% إلى 4.78 مليون ريال، مقابل 4.16 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود السبب في ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي عن العام السابق إلى نمو الإيرادات الذي نتج عن زيادة أعداد المراجعين وكذلك التوسع في مجال بيع واستيراد المستلزمات الطبية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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