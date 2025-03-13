شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية يجب تناولها في رمضان لتنظيم الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من مرضي ارتفاع الكوليسترول فهذا التقرير يساعدك في استغلال رمضان لتنظيم نسبته في الدم وفقا لموقع healthline .

قدم التقرير بعض المشروبات الصحية التي يُنصح بتناولها في رمضان لخفض الكوليسترول:

1. الشاي الأخضر:

غني بمضادات الأكسدة (الفلافونويدات) التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار (LDL).

يُفضل تناوله بدون سكر أو مع قليل من العسل.

يُنصح بشربه بعد الإفطار أو السحور بساعتين لتجنب تأثيره على امتصاص الحديد.

2. عصير الليمون:

يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تُقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

يُمكن تناوله مع الماء الدافئ أو البارد وتحليته بالعسل.

3. عصير الرمان:

مفيد جدًا لصحة القلب ويُساعد في خفض الكوليسترول وتحسين تدفق الدم.

يُفضل تناوله طازجًا بدون إضافة سكر.

4. مشروب الشعير :

غني بالألياف القابلة للذوبان التي تُقلل من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

يُمكن شربه بارداً أو دافئاً، ويُفضل عدم إضافة السكر.

5. الحليب خالي أو قليل الدسم:

يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار لأنه يحتوي على دهون مشبعة أقل.

يُفضل تناوله في السحور لتعزيز الشعور بالشبع.

6. ماء الحلبة:

الحلبة معروفة بقدرتها على خفض مستويات الكوليسترول والتحكم في سكر الدم.

يُنصح بنقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في ماء طوال الليل ثم شربها على الريق.

7. الزنجبيل بالليمون:

الزنجبيل له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في خفض الكوليسترول.

تناولي مشروب الزنجبيل الدافئ مع الليمون والعسل بعد الإفطار.

8. مشروب الكركم:

الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تُساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

يُمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الماء الدافئ مع العسل وتناوله يوميًا.

وهناك بعض النصائح التي يجب علي مرضي الكوليسترول القيام بها بالاضافة الي المشروبات، ومنها:

احرصي على شرب كميات كافية من الماء خلال ساعات الإفطار.

تجنبي المشروبات السكرية والمشروبات الغازية لأنها قد تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول.

تناولي هذه المشروبات مع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه، الخضراوات، الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية.