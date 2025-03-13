بطولة فرنسا: كلاسيكو سان جرمان ومرسيليا في الواجهة

الرياص - اسماء السيد - باريس : تتجه الأنظار إلى ملعب بارك دي برانس الأحد المقبل مسرح الكلاسيكو الناري بين باريس سان جرمان المتصدر ومرسيليا مطارده المباشر في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدخل سان جرمان الكلاسيكو منتشيا بتأهله الرائع إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب إقصائه ليفربول الانكليزي متصدر دور المجموعة الموحدة.

ليس من المعتاد في كل موسم أن يكون باريس سان جرمان ومرسيليا في المركزين الأول والثاني عندما يواجهان بعضهما البعض. في هذا الترتيب، نجح فريق العاصمة في إخماد كل التشويق سريعا في مباراة الذهاب الخريف الماضي عندما تغلب على الفريق الجنوبي في عقر داره ملعب فيلودروم بثلاثية نظيفة.

ولن تختلف الحال في ملعب بارك دي برانس حيث ستكون المدرجات غاصة بالجماهير التي ستحتفي بعودة أبطالها من ملعب أنفيلد، فضلا عن أن فريق العاصمة يفرض هيمنته المطلقة على الدوري حيث انه الفريق الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن ويبتعد بفارق 16 نقطة عن ضيفه ويسعى الى فوزه السابع تواليا وتعزيز حظوظه في الاحتفاظ بلقبه المحلي مبكرا.

في المقابل، يعيش مرسيليا على وقع نتائج متذبذبة بينها خسارتان في مبارياته الثلاث الاخيرة وضعته تحت ضغط قوي من نيس صاحب المركز الثالث والذي يملك فرصة اللحاق به إلى المركز الثاني في حال فوزه على أوكسير الجمعة في افتتاح المرحلة.

صراع المراكز الأوروبية

تفضل أربع نقاط فقط بين نيس الثالث وليون السادس حيث يبدو أن المعركة على المراكز الأربعة الأولى والتي تعني التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ستكون صعبة وشرسة، ويجب الحذر من النقاط التي ستضيع هذا الأسبوع بالنسبة لجميع الأندية المنافسة عليها.

ويأمل نيس في استغلال عامل الأرض لاستعادة التوازن عقب خسارته امام ليون 0 2 في المرحلة الماضية والاحتفاظ بمركزه على الاقل لان مطارده المباشر موناكو الرابع يحل ضيفا على أنجيه الثالث عشر في مباراة سهلة نسبيا للاعبي فريق الإمارة.

واعترف مدرب نيس فرانك إيز بأن فريقه ارتكب بعض الاخطاء ضد ليون خصوصا "الاختيارات الفنية واللعب السيئ في الهجوم".

ورغم أن لاعبيه لم يسجلوا أي هدف لأول مرة في 18 مباراة، فإنهم خلقوا "أربع فرص حقيقية، بالإضافة إلى العديد من المواقف التي كان ينبغي أن تتحول إلى فرص" بحسبه.

وحث المدرب لاعبيه على المثابرة لأنه "خلال المباريات العشر الأخيرة، حصلنا دائما على فرص أكبر من منافسينا".

وأردف قائلا "نحن في سباق التأهل (أوروبا). دون أن نتوقع أي شيء، نحن هنا بفريقنا ولاعبينا، بعضهم يحصل على دقائق لعب، وآمل أن يُسهموا معنا في المباريات التسع الأخيرة".

ويتخلف موناكو بفارق نقطتين عن نيس متساويا مع ليل في رصيد النقاط (44 لكل منهما)، ويحل الاخير ضيفا على نانت الرابع عشر في سعيه الى محو خيبته في حجز بطاقته الى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه بعدما فرط في تقدمه على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 1 0 وخسر 1 2.

ويأمل ليون السادس برصيد 42 نقطة في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث تواليا عندما يستضيف لوهافر السادس عشر.