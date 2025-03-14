يوروبا ليغ: أموريم "فخور" بنزاهو دورغو الرافض لركلة جزاء

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : أشاد البرتغالي روبن أموريم بنزاهة ظهيره باتريك دورغو الذي أقنع حكم مباراة فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعدم صحة ركلة جزاء احتسبها لمصلحته خلال الفوز على ريال سوسييداد الإسباني 4 1، الخميس في إياب ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم.

وسُجّلت الأهداف الثلاثة الأولى في المباراة من نقطة الجزاء، إذ منح القائد البرتغالي برونو فرنانديش التقدم لفريقه 2 1 (ذهابا 1 1)، ثم احتسب الحكم الفرنسي بنوا باستيان ركلة جزاء ثالثة ليونايتد اثر سقوط دورغو في المنطقة.

لكن الحكم ألغى قراره بدون الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، بعد أن قال له البلجيكي بأنها ليست ركلة جزاء.

وعما إذا كان داعما لتصرف لاعبه، قال أموريم "الأمر نسبي".

تابع "هو التصرف الصحيح. فخور به، لكن لو كانت النتيجة 0 0 أو كنا نخسر، (لا أعرف) إذا كنت سأقدم الإجابة عينها".

ودورغو، القادم في كانون الثاني/يناير من ليتشي الإيطالي، هو اللاعب الوحيد الجديد بعد وصول أموريم إلى منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر خلفا للمقال الهولندي إريك تن هاغ.

شكل ابن العشرين عاما تهديدا متواصلا غلى الجهة اليسرى من الملعب، وساهم بحصول "الشياطين الحمر" على ركلة الجزاء الثانية، كما تسبب ببطاقة حمراء لسوسييداد بعد عرقلة من الفنزويلي جون أرامبرو في الدقيقة 63.

أضاف أموريم "لقد قدم أداء رائعا. يتطور في هذا الموقع".