دوري أبطال أوروبا: ويفا يدرس إجراء تعديل حول ركلات الجزاء بعد واقعة ألفاريس

الرياص - اسماء السيد - باريس : قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الخميس إنه يدرس امكانية إجراء تغيير قانوني بعدما ألغيت الركلة الترجيحية للارجنتيني خوليان ألفاريس مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني بطريقة مثيرة للجدل خلال مواجهة الجار ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز النادي الملكي الأربعاء بركلات الترجيح 4 2 بعدما انتهى مجموع المباراتين 2 2، حاسما تأهله الى ربع نهائي المسابقة القارية المرموقة، فيما شكك مدرب "روخيبلانكوس" الأرجنتيني دييغو سيميوني بصحة إلغاء ركلة ألفاريس.

وألغى الحكم الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بداعي وجود لمسة مزدوجة على الكرة بعد انزلاق ألفاريس خلال تنفيذها.

وقال ويفا في بيان له "على الرغم من حصول احتكاك طفيف، قام اللاعب بلمس الكرة باستخدام قدمه الواقفة قبل أن يركلها".

وتابع "تحت القانون الحالي، كان على حكم الفيديو المساعد أن يستدعي الحكم للإشارة إلى أنه يجب إلغاء الهدف".

لكن الاتحاد القاري أوضح أنه سيعقد محادثات مع المشرعين الرياضيين بما يخص القانون حول اللمسة المزدوجة.

وتابع البيان "الاتحاد الاوروبي سوف يدخل في مناقشات مع الاتحاد الدولي وهيئة مشرعي كرة القدم الدولية لتحديد ما إذا كان يجب إعادة النظر بالقانون في ما يخص اللمسة المزدوجة عندما تكون غير مقصودة".

وقال سيميوني إنه يريد تصديق أن الحكام اتخذوا القرار الصحيح بشأن ركلة الجزاء قائلا "لم يسبق لي أن رأيت ركلة ترجيح يُستدعى الـ+في ايه آر+ لمراجعتها، ولكن حسنا، ربما رأوا أنه لمسها، أريد أن أصدق ذلك، أريد أن أصدق أنهم رأوا أنه لمسها".