شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يحدد أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث أبقى على سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 86.619 روبلًا، وهو نفس سعر اليوم السابق.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 28 كوبيكًا، ليصل إلى 94.2559 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليبلغ 11873 روبلًا.