شكرا لبحثكم عن خبر اللواء الزبيدي يعقد لقاء موسعا مع قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية والوجاهات الاجتماعية في المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المهرة/سبأ:

13/مارس/2025م.

عقد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، مساء الخميس، بحضور معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ، لقاء موسعا مع قيادة السلطة المحلية، والقيادات العسكرية والأمنية، والوجاهات الاجتماعية وحشد كبير من الشباب والمرأة بالمحافظة.

وعبر اللواء الزبيدي عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل قيادة المحافظة، ممثلة بالمحافظ الاستاذ محمد علي ياسر وأبناء المهرة كافة الذين احتشدوا في مطار الغيضة لاستقباله والوفد المرافق له.

وأكد اللواء الزبيدي، في كلمته في اللقاء، أن زيارته للمهرة تهدف إلى التواصل المباشر مع قيادة المحافظة وأبنائها، والاطلاع على أوضاعها الحالية ، وتلمس هموم المواطنين، مؤكدا إدراكه حجم المعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة، خاصة في ظل الأضرار التي خلفتها الأعاصير المدارية التي ضربت المحافظة خلال السنوات الماضية واحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وقال الزبيدي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يوليان المهرة اهتماما خاصا وسنسعى من موقع مسؤليتنا لتقديم الرعاية والاهتمام الذي تستحقه ، مشيرًا إلى أنه وجه الوزراء المعنيين ببذل كل الجهود الممكنة لدعم السلطة المحلية وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.

كما أشاد اللواء الزبيدي بالموقع الاستراتيجي للمهرة، الذي يربط اليمن بدول الخليج، وبما تمتلكه المحافظة من إمكانيات مادية وبشرية كبيرة، مؤكدا التزامه بالعمل على تمكين أبناء المهرة في مختلف الوزارات، بما يسهم في تنمية المحافظة وتعزيز دورها في بناء الوطن.

من جانبه، رحب معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، بزيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الزبيدي والوفد الوزاري المرافق، مشيرًا إلى أهمية هذه الزيارة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه السلطة المحلية وتعزيز جهودها في التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشاد المحافظ بتواجد عضو مجلس القيادة الرئاسي والوفد الحكومي في المهرة، مؤكدا بأن زيارة اللواء الزبيدي والفريق الوزاري تمثل دعما كبيرا يخدم مصلحة المحافظة وأبنائها.

وتناول معالي المحافظ أبرز التحديات التي تواجه المحافظة ، معبرا عن تفاؤله بالزيارة في تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تحسين الأوضاع العامة، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء وشح الموارد، داعيا مجلس القيادة والحكومة إلى منح المهرة نصيبها العادل من التنمية والدعم.