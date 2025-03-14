شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسائر سابقة.. ارتفاع أسعار النفط اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم لتعوض بعض الخسائر التي سجلتها في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتصل إلى 70.34 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.03 دولار للبرميل، بارتفاع 48 سنتا، أو 0.7 بالمئة، بعد أن أغلق منخفضا 1.7 بالمئة أمس الخميس.