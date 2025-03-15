شكرا لقرائتكم خبر عن 30 نوعًا.. أكثر من 80 ألف وحدة إنارة تبرز هوية المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

إنارة المسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - تجذب روعة الإنارة بعموم المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له أنظار وانتباه قاصديه من المصلين والزوار.وتتألق ألوانها وأشكالها وتفاصيلها، وتوزيعها المتناسق، في تنوع مبهر يشمل الشكل والحجم والقوة الكهربائية.ويحتوي المسجد النبوي على أكثر من 30 نوعًا مختلفًا يشكل هوية المكان, وبعدد إجمالي 80,419 وحدة إنارة.ويأتي أبرزها النجفات مختلفة المقاسات التي يصل عددها إلى قرابة 300 بالحرم القديم.كما تشمل 10,546 وحدة إنارة تحمل لفظ الجلالة (الله), وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.