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30 نوعًا.. أكثر من 80 ألف وحدة إنارة تبرز هوية المسجد النبوي

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تجذب روعة الإنارة بعموم المسجد النبوي وساحاته والمرافق التابعة له أنظار وانتباه قاصديه من المصلين والزوار.
وتتألق ألوانها وأشكالها وتفاصيلها، وتوزيعها المتناسق، في تنوع مبهر يشمل الشكل والحجم والقوة الكهربائية.
أكثر من 30 نوعًا من الإنارة في المسجد النبوي - واس

إنارة المسجد النبوي

ويحتوي المسجد النبوي على أكثر من 30 نوعًا مختلفًا يشكل هوية المكان, وبعدد إجمالي 80,419 وحدة إنارة.
الإنارة في المسجد النبوي - واس

الإنارة في المسجد النبوي - واس

ويأتي أبرزها النجفات مختلفة المقاسات التي يصل عددها إلى قرابة 300 بالحرم القديم.
كما تشمل 10,546 وحدة إنارة تحمل لفظ الجلالة (الله), وضعت في الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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