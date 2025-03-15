شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. هطول أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الطقس في السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض.ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.كان أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكةوتوقع مركز الأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل تلك المناطق، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وكانت هطلت اليوم السبت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الرويضات التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك.