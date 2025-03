شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع رئيسة الوزراء الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني.وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.