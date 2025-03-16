#ولي_العهد يهنئ رئيس وزراء #كندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة #اليوم للتفاصيل | https://t.co/QzHLZzIceg pic.twitter.com/ppTVAbwxkW

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع رئيسة الوزراء الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية