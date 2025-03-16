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ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع رئيسة الوزراء الإيطالية

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واس - جدة 0 تبليغ

ولي العهد يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع رئيسة الوزراء الإيطالية

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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