شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: ندعم كافة المساعى لحل الأزمة الأوكرانية والوصول للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة مباحثات رسمية في جدة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، والوصول إلى السلام.

وعقد ولي العهد السعودي في قصر السلام بجدة مع الرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وعبر الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوهاً بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

في المقابل، قال زيلينسكي إنه ناقش مع ولي العهد السعودي جميع القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو في إطار التعاون مع الشركاء.

وقال مستشار رئيس أوكرانيا دميترو ليتفين، إن "زيلينسكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقدا اجتماعاً جيداً جداً".

وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل، في وقت سابق الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جدة، حيث جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بحسب "واس".

وذكرت الوكالة، أنه تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، قال روبيو على منصة "إكس"، إنه "وصل إلى السعودية لإجراء محادثات مهمة مع أوكرانيا"، معتبراً أن "تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام عبر القوة أمر حيوي".