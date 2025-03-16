ميرفا قاضي تستعرض مهاراتها الرائعة بالتزلج على الثلج في بلغاريا

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي على متابعيها من خلال مقطع فيديو شاركته معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه من رحلتها إلى بلغاريا، حيث تستمت بأجواء شتوية و ثلجية مميزة، مستعرضةً مهاراتها بالتزلج على الثلج، فجمهور مرفا قد إعتاد على أن تشاركهم هذه اللحظات، فهي تحب هذه الرياضة جداً.



و كانت قد أحيت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي حفل عيد الحب ليلة السبت الماضي في بيروت، وغنت باقة من أجمل الأغنيات بصوتها الرائع. وتألقت ميرفا بفستان أحمر اللون من تصميم المصمم اللبناني نجا سعادة، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود. واختارت تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة الويفي، أما المكياج فكان محدداً، وجعل لون عينيها يبرز بشكل رائع، كما اعتمدت على أحمر الشفاه باللون الأحمر، وتزينت ببعض المجوهرات والألماس، لإضافة المزيد من الرقي على الإطلالة.

