شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة الحلقة 3.. خناقة بين حسبو وعجوة بسبب فلوس الايجار وإمام يرفض مقابلة شفعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة، والذى يذاع على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية، خناقة بين حسبو "محمد محمود" وعجوة "محمد أبو الروس" في حضور إمام بسبب رغبتهم في استعادة فلوس الإيجار والتأمين لكنه رفض اعطاهم الفلوس وأخبرهم بأن الفلوس مع المعلمة شفعات صاحبة البيت.

وطلب إمام "يوسف عمر" من عم حسبو" استعادة فلوسه وأن اتفاقه على الايجار ودفع التأمين كانت له وليس لشفعات، بينما أخبره حسبو أن المعلمة تريد مقابلته لكنه رفض بسبب أسلوبها السيئ في الاختلاف معه والقاء عفشه في الشارع.

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل شباب امرأة، والذى يذاع على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية، شهدت تعريف حسبو "محمد محمود"، إمام البلتاجي "يوسف عمر" بشفاعات "غادة عبد الرازق"، وأخبره بأنها السيدة التي كان يسكن في منزلها.

وطلبت شفاعات تجهيز الغرفة الموجودة في السطوح، ليقطن بها الدكتور إمام. وطلب مدبولي "طارق النهرى" من زوج ابنته حامد "محمود حافظ"، أن يتصالح مع شفاعات. وتمنى مدبولي أن ترضى عنه شفاعات، وتعلم أنه لا يتزوجها بسبب المصلحة. وتعجب إمام البلتاجي "يوسف عمر" من أن شفاعات "غادة عبد الرازق" صاحبة المنزل الكبير، كانت تقطن في غرفة بسطح المنزل. وأخبره حسبو "محمد محمود"، أن المنزل والمحلات وكل ما تملك كانوا ملك المعلم سلامة، وكان أرمل ويربى ابنه حامد، وحسبو أتى بشفاعات لتخدم عنده بالمنزل، إلا أنه وقع في حبها، وتزوجها، وعندما تنمرد ابنه، خاف، وتنازل عن كل املاكه لشفاعات، ثم مات، وأصبح هي الكل في الكل.

والتقى الدكتور إمام "يوسف عمر"، بسلوى "داليا شوقى"، بكلية الطب. واعتذرت سلوى، بكثرة الأسئلة التي توجهها له، وقدمت الشكر له بعد تقديمه يد المساعدة. ووجهت سلوى لإمام دعوة للغداء في منزلها.



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