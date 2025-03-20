شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمري الحلقة 5.. فاروق يبحث عن محامي "عُقر" لمواجهة هند في المحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري، طلب فاروق "عمرو عبد الجليل" من صديقه الجندي "محمد رضوان"، البحث عن محامي قوي، لمواجهة زوجته هند "روجينا" في المحاكم، بعدما قررت إقامة دعوى قضائية ضده.

وحاول الجندي إثناءه عن تلك الخطوة، إلا أن أصر على إتمام تلك الخطوة، ووعده صديقه بالبحث عن محامي له.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمري، شهدت معاتبة هند "روجينا" لإبنها حسن "عمر رزيق"، بسبب إخفائه العديد من الأمور الخاصة به عنها.

فيما حاول حسن تهدئتها والتخفيف عنها وإرضائها، إلا أنها واجهت ذلك بموجة غضب شديدة، خاصة وأنها ظلت لمدة يومين لا تعرف عنه شيء.

وسيطر القلق على هند "روجينا" خلال الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمري، بعدما رأت عدة إصابات في وجه ابنها حسن "عمر رزيق"، بعدما تعرض لعملية سرقة، شملت كافة مقتنياته بما في ذلك، الأموال المخصصة للأتوبيس.

وكشف حسن لوالدته عن أن إصابات وجهه، لا علاقة لها بعملية السرقة التي وقعت، وإنما جاءت إثر سقوطه في حمام السباحة.

كما شهدت الحلقة، ظهور خاص للفنان تامر عبد المنعم، حيث يؤدي دور إعلامى ومقدم برنامج توك شو.

وخلال ظهوره، استضاف البرنامج المحامي منتصر شاهين"محمود البزاوي"، وتحدثا عن إحدى القضايا التي كان يترافع فيها، وهي قضية نسرين، وكيفية تقديم الأدلة والشهود والبراهين، وإثباته لحق نسرين كشريكة في ثلث أسهم الشركة بصفتها عضو مجلس إدارة.

وأخبر تامر عبد المنعم، للمحامي منتصر شاهين "محمود البزاوي" بأن الحلقة التي ظهر فيها معه "تريند" داخل مصر، على الرغم من وجود مباراة ليفربول، التي تستحوذ على "التريند" بشكل دائم.

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