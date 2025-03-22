شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على أراض زراعية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أراض زراعية في غزة، وفقًا لنبا عاجل بقناة extra news.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها: “بينما يجري انتظار مفاوضات مشكوك في نتيجتها، يتم تجهيز الأرضية لعملية واسعة لاحتلال قطاع غزة بالكامل"، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت المصادر إن إسرائيل يبدو أنها تخفي في الوقت الراهن النوايا الحقيقية للحكومة والجيش، والتصعيد يبدو أنه سيتفاقم دون التوصل لصفقة بسبب ضغط الحكومة لصالح توسيع رقعة القتال.