شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة حول الإسراف فى تناول "الباراسيتامول" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن التفاعلات الدوائية للوارفارين " الباراسيتامول " والتى تتطلب الحرص الشديد من المرضى عند تناولها.

ونصحت هيئة الدواء المصرية المرضى الذين يتناولون الوارفارين بما يلي: ​

- الحرص عند استخدام الباراسيتامول، واستخدامه لفترات قصيرة وبجرعات محدودة.

- الرجوع إلى الطبيب المعالج قبل البدء في استخدام أي أدوية أو مسكنات من شأنها أن تتفاعل مع الوارفارين ليحدد ما يلزم من متابعة.​

- إبلاغ الطبيب فورًا إذا ظهرت أي أعراض نزيف أثناء العلاج بالوارفارين.​

-استشارة الصيدلي بشأن التفاعلات الدوائية الأخرى للوارفارين، والحرص على معرفة الأدوية التي تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية الصداع والبرد، وكذلك حساب الجرعات الآمنة التي يمكن تناولها من هذه الأدوية خلال اليوم. ​