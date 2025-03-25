شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يزور مدرسته الثانوية بأسيوط ويستعيد الذكريات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر





قام وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، بزيارة مدرسة ناصر الثانوية في محافظة أسيوط، التي شهدت مراحل دراسته، وذلك خلال جولته بالمحافظة، وكان برفقته اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتفقد الوزير فصله الدراسي 1/3 الذى تلقى فيه تعليمه الثانوي، مستعيدًا ذكرياته بين جدران المدرسة، في لحظة تعكس ارتباطه بجذوره التعليمية

وخلال الزيارة، أشاد الوزير بالدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في بناء الأجيال، مؤكدًا أهمية دعم وتطوير التعليم لتحقيق مستقبل أفضل للشباب، وتذكر المكان الذي كان يجلس فيه ومدرسيه بالمدرسة

يذكر أن مدرسة ناصر الثانوية العسكرية للبنين تأسست في 17 أكتوبر 1918، وكانت تُعرف آنذاك باسم "مدرسة أسيوط الثانوية الأميرية للبنين". كانت هذه المدرسة الثانوية الوحيدة في صعيد مصر في ذلك الوقت، وكان مقرها في الجامعة القديمة، ثم انتقلت إلى موقعها الحالي في الستينيات.



في عام 1965، تقرر تحويل المدرسة إلى نظام التعليم العسكري، ومنذ ذلك الحين تُعرف باسم "مدرسة ناصر الثانوية العسكرية للبنين"

