شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقائق هامة عن الرضاعة الطبيعية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأمثل للطفل ولا يمكن استبدالها إلا للضرورة.

وأكدت ضرورة الرضاعة الطبيعية كوسيلة وحيدة ومثلى لتغذية الأطفال وتابعت : الأصل في التغذية هي الرضاعة الطبيعية ولا يتم اللجوء لاستخدام أي وسيلة أخرى إلا في حالات الضرورة التي لا يتمكن فيها الطفل من الحصول على حقه في الرضاعة الطبيعية

وتابعت : الرضاعة الطبيعية هي الطريقة الأفضل لنمو صحي للطفل وللمحافظة على قدراته الذهنية والإدراكية بالإضافة إلى تقوية جهازه المناعي وتقليل فرص إصابته بالأمراض

يذكر أن الحالات الضرورية التي لا يمكن فيها تغذية الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية - وفاة الأم - إصابة الأم بأمراض مزمنة (القلب - الكلى) أو أورام تستدعي العلاج الكيميائي هذه الأمراض يمكن تحديدها من خلال الفحص الطبي)

وتقوم وزارة الصحة والسكان بشكل دوري بتحديث البروتوكولات الخاصة بالاستخدامات العلاجية للحفاظ على الصحة العامة وفق المعلومات التي تثبتها الأبحاث