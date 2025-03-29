شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى سوريا بسبب الإرهاب والإضطرابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها من السفر إلى سوريا نظرا للمخاطر الكبيرة المتمثلة فى الإرهاب والاضطرابات، مشيرة إلى أن تزايد احتمال وقوع هجمات فى سوريا خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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يذكرأن، أفادت شبكة CNN أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تقليص معظم التمويل المخصص لمنظمة الخوذ البيضاء، وهي منظمة غير حكومية تعمل في سوريا.

وبحسب التقرير، فقد أوقفت الولايات المتحدة بالكامل تخصيص الأموال للمنظمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مما أدى إلى خصم حوالي 30 مليون دولار من ميزانيتها التشغيلية.

ومع ذلك، لا يزال عقد المنظمة مع وزارة الخارجية الأمريكية ساريا، لكنه يتيح لها الحصول على 1.4 مليون دولار فقط، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بما كانت تتلقاه سابقا.

تأسست منظمة الخوذ البيضاء عام 2014، وهي مجموعة غير حكومية تتكون من متطوعين يعملون في مناطق النزاع داخل سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد.

ويمثل تقليص التمويل الأمريكي ضربة كبيرة لعمليات المنظمة، التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم الغربى. وفي حين لم تصدر واشنطن بيانًا رسميًا حول أسباب تقليص التمويل، فإن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التشغيلية للخوذ البيضاء.