شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء فى المحرصاوي رغم مرضه وقبل السفر للتعافى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء لأسرة العالم الراحل أ.د. محمد المحرصاوي؛ حيث توقف فضيلته عند جامعة الأزهر والدخول إلى مقر العزاء، وذلك أثناء توجه فضيلته إلى مطار القاهرة للسفر إلى محافظة الأقصر مسقط رأسه لاستكمال العلاج والتعافي والراحة التي نصحه بها الأطباء عقب تعرض فضيلته لوعكة صحية خلال الأسبوع الحالي.

وحرص فضيلته على مواساة أسرة الدكتور المحرصاوي، تقديرًا للعالم الراحل، وعرفانًا لما قام به من خدمات جليلة في خدمة دينه ووطنه، ونشر رسالة الأزهر، والحديث معهم عن جهود الفقيد الراحل، وعزة نفسه واحترامه لمكانة العمامة الأزهرية التي يحملها، مؤكدًا أن باب فضيلته وأبواب الأزهر كلها ستظل مفتوحة لهم في أي وقت، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأزهر والعلم والعلماء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل خدمته للأزهر ونشره للعلم في ميزان حسناته.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تلقى اتصالًا هاتفيًّا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث اطمأنَّ سيادته على الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر، داعيًا المولى عز وجل أن يتم شفاءه، وأن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يحفظه للإسلام والمسلمين. وتوجَّه فضيلة الإمام الأكبر بجزيل الشكر للرئيس السيسي على مشاعره الراقيه، ودعواته المخلصة، ومواقف سيادته النبيلة، مثمنًا جهود سيادته في دعم دور الأزهر الشريف وعلمائه في نشر الوسطية والاعتدال، بما يعزز مكانة مصر ودورها في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. كما تبادل فضيلة الإمام الأكبر مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التَّهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، بالخير والسلام والأمن والأمان.



شيخ الأزهر يحرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور المحرصاوي



شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء لأسرة الدكتور المحرصاوي



شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء