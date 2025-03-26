شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ندعو لفضيلة الإمام الأكبر بتمام الشفاء والعافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى الله -سبحانه- بالدعاء أن يمن على شيخنا وإمامنا -فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب- بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجري الخير والهدى على يديه؛ مؤكدًا على مكانة الأمام الأكبر في قلوب الجميع.

والدعاء موصول أن يتم الله الشفاء العاجل لفضيلة الإمام الأكبر، وأن يجعله ذخرًا للوطن وللإسلام – آمين.

وكانت ذكرت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اعتذر عن لقاءاته المقررة اليوم بمكتبه بالمشيخة، بسبب إصابته بنزلة برد شديدة. وأشارت المصادر إلى أن طبيبه المعالج أوصى بضرورة حصوله على راحة تامة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.