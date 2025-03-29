شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعى على "منصة X" تويتر سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية إيلون ماسك اليوم استحواذ شركته للذكاء الاصطناعى على "منصة X" تويتر سابقا، حسبما ذكر موقع العربية.

يذكرأن، أعلن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، عبر حسابه على منصة «إكس» أمس، أن خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» أصبحت متاحة رسميًا في سلطنة عُمان.

ومن جانبها أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية منح موافقتها لشركة ستارلينك لبدء تقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في سلطنة عُمان باستخدام أنظمة الاتصالات الفضائية.

وتعد «ستارلينك» إحدى تقنيات الأقمار الاصطناعية في المدارات المنخفضة يتم من خلالها تقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، وتهدف بشكل أساسي إلى توفير خدمات النفاذ للإنترنت بسرعات جيدة في المناطق التي لا تصلها خدمات الإنترنت عالي السرعة.

وستغطي شركة ستارلينك بحسب وكالة الأنباء العمانية مسقط بخدماتها كافة المناطق الجغرافية لسلطنة عُمان، بما فيها مناطق الخدمة الشاملة بسرعات يمكن أن تصل إلى 100 ميجابت / الثانية، إلى جانب توفير حلول مبتكرة لربط أبراج الاتصالات في المناطق ذات التضاريس الجغرافية الصعبة؛ مما سيسهم في تعزيز التحول الرقمى، بالإضافة إلى خدمة عدد من القطاعات الاقتصادية كالنفط والغاز، والتعدين، والسياحة، والزراعة.

وسيحقق إطلاق الخدمة في سلطنة عُمان ميزات عدة، منها: تعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات المرخصة، وتعدد الخيارات أمام المنتفعين، ورفع الجودة والسرعة، وتوفير بيئة معززة لمجتمع رقمي، وخدمة مختلف قطاعات الأعمال، وسيستفيد من خدمات ستارلينك أي شخص طبيعي أو اعتبارى يود الحصول على هذه الخدمات.