شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للحماية المدنية: التنسيق مع المسطحات لمتابعة سير المراكب النيلية والان مع تفاصيل الخبر

تقوم إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع المسطحات المائية لمتابعة سير المراكب النيلية والعائمات، منعا لحدوث أى اشتعال وتقوم لانشات الإطفاء بمنع خطر امتداد النيران للمراكب، كما سيتم عمل حملات على العائمات لعدم السماح بالحمولة الزائدة وإلزامهم بالسير فى الأماكن المسموح بها مع توفير الإضاءة اللازمة أثناء السير، وخفض الضوضاء وعدم السماح للركاب بالوقوف فى مقدمة المراكب أو الوقوف فى الأماكن غير المخصصة.

كما تضمنت الخطة أيضا انتشارا واسعا لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة، لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أية أجسام غريبة.

كما تضمنت خطة التأمين إعلان حالة الاستنفار فى جميع إدارات الحماية المدنية بكل المحافظات، وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها مع انتشار واسع لخبراء المفرقعات بكل الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة؛ لتمشيطها بشكل دورى.