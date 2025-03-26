تكنولوجيا: هاتف Realme GT 7 قادم بأسرع شحن في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصل هاتف Realme GT 7 Pro إلى مستوى جديد من حيث سعة البطارية في هواتف العلامة التجارية الرائدة. ومع ذلك، يبدو أن النسخة القادمة من السلسلة ستدفع الحدود أبعد من ذلك، لدرجة أن الهواتف الرائدة ذات بطاريات 6500 مللي أمبير ستبدو متواضعة بالمقارنة.

في الوقت الحالي، لم يعد إطلاق هاتف ببطارية 7000 مللي أمبير (أو ربما أكبر) أمرًا مفاجئًا، خاصة أن NEO 7 الأقل سعرًا قد وصل بالفعل إلى هذه السعة.

لكن ما يجعل GT 7 مميزًا هو دعمه لشحن 100 واط الأسرع في هذه الفئة، وربما يستخدم نفس تقنية SUPERVOOC التي يُتوقع أن تعتمد عليها OnePlus 13، حيث يتم إنتاج كلا الهاتفين تحت مظلة BBK Electronics.

على الرغم من هذه المواصفات القوية، تشير التقارير إلى أن GT 7 سيكون أخف وزنًا وأقل سماكة من GT 7 Pro، الذي يأتي بوزن 223 جرامًا وسُمك 8.6 ملم. كما يُتوقع أن يحمل الهاتف شاشة مسطحة بحجم 6.78 بوصة.

أما على صعيد الأداء، فمن المحتمل أن تعتمد Realme على معالج MediaTek Dimensity 9400 بدلًا من Snapdragon 8 Gen 3 Elite الذي يستخدمه GT 7 Pro، وهو ما قد ينعكس على توازن الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة.

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