جماعة الـحوثي تطالب السعودية الإيفاء بهذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي رسالة للمملكة العربية السعودية بشأن عملية السلام وطالب المشاط من السعودية الإيفاء بمتطلبات السلام وإعادة الإعمار في اليمن

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