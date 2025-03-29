شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اثارته للجدل.. اول ظهور لمروان الغفوري بجانب عبدالله العليمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثار الكاتب مروان الغفوري جدلا واسعا عقب حضوره لعزومة اقامها النائب عبدالله العليمي في الرياض.

وقام الغفوري بتسريب احاديث من التقامهم من القيادات دون موافقتهم ما اثار جدلا واسعا بين معارض وبين مؤيد لعملية التسريب هذه.

وكان الغفوري زار الرياض بناء على دعوة عبدالله العليمي التقى خلالها بعدد من قيادات الشرعية قبل ان يقوم بتسريب احاديثهم بمقال له دون موافقتهم.



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