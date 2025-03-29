شكرا لقرائتكم خبر عن عند القبض عليها كانت المفاجأة...قوات تشتبه في "راعية غنم" جنوبي اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت القوات المرابطة، في شمال محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، القبض على عنصر استطلاع حوثي متنكرًا في زي نسائي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات المرابطة في جبهة الضالع ألقت القبض على عنصر حوثي يرتدي ملابس نسائية وادّعى أنه راعية أغنام. وأظهرت صور متداولة، العنصر الحوثي مرتديًا ملابس نسائية، بعد القبض عليه. وبين الحين والآخر تحاول مليشيا الحوثي اختراق جبهات القىال، في مختلف مناطق التماس في محافظات الضالع وتعز ومارب.

كانت هذه تفاصيل خبر عند القبض عليها كانت المفاجأة...قوات تشتبه في "راعية غنم" جنوبي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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