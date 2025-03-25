الامارات | بيدري يفضل التتويج بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة على الفوز بالكرة الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بيدري لاعب وسط برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه يفضل الفوز بالألقاب الجماعية على الجوائز الفردية هذا الموسم، ويرغب فقط في الحصول على جائزة الكرة الذهبية إذا توج فريقه بدوري أبطال أوروبا وحقق الثلاثية.

ولم يخسر برشلونة في آخر 18 مباراة تواليا بكافة المسابقات، وهو ما قاده إلى صدارة الدوري المحلي، والتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وقبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال بيدري: «أُفضل الفوز بالثلاثية على الكرة الذهبية. إذا فزت بالكرة الذهبية، فأريدها أن تضاف لألقابي الجماعية. الترشح (للفوز بالكرة الذهبية) حلم، لكن الفوز بالألقاب أهم بالنسبة لي. نحن في مرحلة كل شيء فيها على المحك. قد تخسر ثلاث مباريات وتفقد حظوظك في المنافسة على الألقاب الثلاثة».

وقال اللاعب (22 عاما) إنه من المهم التركيز لمواجهة التحديات، ويتطلع إلى لعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام منافسه التاريخي ريال مدريد إذا نجح كلاهما في التأهل إلى المباراة النهائية.

وقال «علينا مواصلة الاستمتاع بالمباريات لتحقيق أفضل نتيجة. أرحب بالتأكيد بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، فهذا يعني أننا نجحنا في التأهل. لا يمكنك أن تخشى أي منافس».