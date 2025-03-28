اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الوصل - عجمان 22:00

خورفكان - الجزيرة 22:00

الشارقة - شباب الأهلي 22:00

الدوري الألماني

باير ليفركوزن - بوخوم 23:30

الدوري الفرنسي

ستراسبورغ - ليون 23:45

الدوري القطري

الخور - أم صلال 22:30

الأهلي - الريان 22:30

الشمال - الشحانية 22:30

الدوري الكويتي

كاظمة - اليرموك 22:30

خيطان - القادسية 22:30

الدوري الأردني

الجزيرة - معان 23:00

الرمثا - مغير السرحان 23:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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