الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الوصل - عجمان 22:00
خورفكان - الجزيرة 22:00
الشارقة - شباب الأهلي 22:00
الدوري الألماني
باير ليفركوزن - بوخوم 23:30
الدوري الفرنسي
ستراسبورغ - ليون 23:45
الدوري القطري
الخور - أم صلال 22:30
الأهلي - الريان 22:30
الشمال - الشحانية 22:30
الدوري الكويتي
كاظمة - اليرموك 22:30
خيطان - القادسية 22:30
الدوري الأردني
الجزيرة - معان 23:00
الرمثا - مغير السرحان 23:00
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