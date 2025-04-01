شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إلغاء رخصة محل صناعى.. إليك الأوراق والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجى لإلغاء ترخيص محل.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة لإلغاء تراخيص المحال التجارية أو الصناعية أو العامة، في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله، وذلك على النحو التالي:

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

-تقديم ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني، إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.

ويقدم المركز خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.