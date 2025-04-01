الجيش الاسرائيلي زعم مهاجمة عنصر في حزب الله بالضاحية

زعم الجيش الاسرائيلي في بيان أنه أقدم بتوجيه من الشاباك على استهداف عنصر في حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مدعيا أن "هذا العنصر كان يوجه نشطاء من حركة حماس في الآونة الأخيرة ويساعدهم في محاولة الترويج لهجوم خطير في الإطار الزمني المباشر ضد المدنيين الإسرائيليين".
وأكد الجيش الاسرائيلي أنه سيواصل العمل مع الشاباك من أجل إزالة أي تهديد لمواطني إسرائيل.
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