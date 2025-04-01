أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب ليس لديه في الوقت الحالي أي نية لزيارة إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليس لديه في الوقت الحالي أي نية لزيارة إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنّه قد يزور السعودية اعتبارا من الشهر المقبل، في ما ستصبح أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى السلطة في 20 كانون الثاني.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إنّ الزيارة "قد تتمّ الشهر المقبل، أو ربّما بعد ذلك بقليل. وسنزور قطر أيضا، وربّما بضع دول أخرى. الإمارات العربية المتّحدة مهمّة جدا، لذا سنتوقّف حتما في الإمارات وقطر".