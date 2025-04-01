شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 أشخاص فى غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت مبنى بمنطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، وسط أنباء عن سقوط عدد كبير من الإصابات.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا له حول هذا الهجوم جاء فيه: "قبل قليل، وبتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة في منطقة الضاحية، معقل رئيسي لـ"حزب الله".. استهدفت الغارة أحد أعضاء حزب الله كان قد وجه مؤخرا عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين"، وفق قوله.

وأضاف البيان: "نظرا للتهديد المباشر الذي شكله هذا العنصر، عمل الجيش وجهاز الأمن العام على تصفيته وإزالة التهديد"، على حد تعبيره.

وختم البيان: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام العمل لمنع أي تهديد يُشكّل على مدنيي دولة إسرائيل"، حسب وصفه.